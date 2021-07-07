Средства получит 21 муниципалитет.

Владимир Сипягин направит в Заксобрание Владимирской области проект о выделении 517 млн рублей на модернизацию объектов ЖКХ в 21 муниципалитете. Об этом он сообщил во время посещения Суздаля 6 июля.Средства необходимы на строительство очистных сооружений в деревнях Вяткино и Федоровское, а также в посёлке Лукново.«Планируется обновить шесть объектов водоснабжения, среди которых артезианские скважины и водонапорные башни. Будут построены и реконструированы 82 километра водопровода в Вязниковском, Гороховецком, Суздальском, Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском и Меленковском районах. Работы затронут около 10 километров сетей водоотведения, в том числе участок канализации в центре Собинки, на котором с 2019 года было 17 провалов, а также трубопровод в Муроме», - пояснил глава региона.Ещё 15 километров теплосетей и труб горячего водоснабжения заменят в Коврове, Кольчугино и Собинском районе.