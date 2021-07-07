В Меленках вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

В Меленках вынесен приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей.В суде рассмотрено дело 34-летней жительницы Меленок. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 8 декабря 2020 года обвиняемая выпивала в компании пятерых знакомых. В течение вечера у нее произошел конфликт на почве ревности с другой дамой к присутствующему там же мужчине. В результате ссоры ранее уже судимая женщина схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов своей сопернице.Пострадавшая осталась жива, но ее здоровью был нанесен тяжкий вред.Соглашаясь с обвинением, суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.