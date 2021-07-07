При этом 5 300 доставили в пункты иммунизации на машинах учреждений социального обслуживания населения.

Во Владимирской области 30 400 человек в возрасте старше 60 лет изъявили желание пройти вакцинацию от коронавируса. По состоянию на 5 июля привились уже 27 500. При этом 5 300 жителей доставили в пункты иммунизации на машинах учреждений социального обслуживания населения.«Привоз людей на иммунизацию осуществляется бесплатно с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33», - пояснили в соцзащите.Списки направляются в больницы, согласовываются дата и время вакцинации.