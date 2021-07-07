В регионе планируется построить три областных приюта для безнадзорных животных. Когда их начнут возводить? И что изменилось с момента передачи полномочий в сфере обращения с четвероногими бродягами с муниципального на областной уровень? Подробности у Никиты Тарбеева.

Когда их начнут возводить? И что изменилось с момента передачи полномочий в сфере обращения с четвероногими бродягами с муниципального на областной уровень? Подробности у Никиты Тарбеева.Муниципальный приют Гусь-Хрустального- в момент своего создания, по техзаданию, рассказывает заведующая Светлана Климова, был расчитан на двадцать шесть собак и три кошки, но сейчас здесь больше трёхсотпятидесяти животных и приходится принимать новых.Светлана Климова, заведующая гусевским муниципальным приютом:- Финансирования нету вообще - ни на питание, ни на хозтовары, ни на медикаменты, ни даже на вывоз мусора - то есть нам идет чисто вот эта зарплата мизерная и оплата электроэнергии. Потому что если электроэнергию отключат, это все уже будет.))И пусть одних бюджетных средств на содержание не хватает, сейчас это- единственный собачий приют с государственным участием во всем тридцать третьем регионе.В Гусь-Хрустальном проблема всегда была очень острой. Две тысячи двенадцатый год- зоозащитники принесли в приемную главы города усыпленного пса- в тот день на улицах города обнаружили несколько убитых собак- сделали это коммунальщики или догхантеры - до сих пор остается невыясненным.В марте этого года полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных передали областным властям, но в администрации города заявляют, что продолжат финансировать свой приют. По крайней мере пока.Геннадий Сигаев, первый замглавы Гусь-Хрустального:- Ежегодно эта сумма составляет порядка четырех с половиной миллионов - эти средства выделяются на питание животных и на зарплаты служащих, которые работают с этими животными - и эти деньги никто не снимал, в бюджете города они заложены...Согласно принятой в областной администрации дорожной карте, три новых приюта для бездомных животных должны появиться в регионе в ближайшие годы. Разрабатывается проект, решается вопрос их размещения. Как рассказал новый директор департамента ветеринарии, приют будет использоваться не только для передержки - агрессивные собаки останутся жить в нем навсегда. Правда, пока нет официальной методики определения этой самой агрессивности. Еще один законодательный пробел- невозможность повторного отлова животного, уже побывавшего в приюте, хотя вакцинировать уличных собак и кошек от бешенства нужно каждый год.Дмитрий Лозовой, директор департамента ветеринарии:- Сейчас прорабатывается вопрос по строительству одного приюта на триста безнадзорных животных. Это будет в непосредственной близости к городу Владимиру, пока еще участок окончательно не определён. /// А в следующем году уже запланировано начало строительство данного приюта.Сейчас деньги, которые раньше выделялись муниципалитетам на отлов и передержку бродячих собак аккумулируются в департаменте ветеринарии. На текущий момент бюджет- двадцать восемь миллионов рублей- это примерно на три с половиной тысячи безнадзорных животных, которых нужно отловить, стерилизовать и снабдить соответствующей биркой. Сейчас на подряде два индивидуальных предпринимателя, которые занимаются отловом по всему региону. Этого мало- объявлен очередной конкурс, но желающих участвовать в нём пока нет.Никита Тарбеев, Александр Голубев, Андрей Синягин, Вести Владимир.