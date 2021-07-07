Во Владимирской области стартовал профилактический проект по охране женского здоровья

Во Владимирской области стартовал профилактический проект по охране женского здоровьяВ первую очередь, он ориентирован на женщин, проживающих в сельской местности, где существуют проблемы с доступностью специализированной медицинской помощи.Проект «Женское здоровье: всё в твоих руках» реализует некоммерческая организация «Про здоровье» в партнёрстве с общественным движением «Мой адрес» и Фондом президентских грантов. Медицинскую и методическую поддержку проекту оказывает Фонд «Белая Роза».К реализации проекта привлечены опытные врачи – гинеколог, маммолог, флеболог и специалисты других профилей, а также психологи, специалисты по ЗОЖ и нутрициолог. Они проведут консультации как очно, так и онлайн. Планируется, что в проекте примет участие порядка 300 женщин из Владимирской области. Итоговым мероприятием проекта станет «Фестиваль женского здоровья».Записаться для участия в профилактическом проекте можно, обратившись к руководителю проекта «Женское здоровье: всё в твоих руках» Татьяне Гусаровой по тел. +7 (920) 620-77-88.Фото автора :