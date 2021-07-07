В июне 2021 года Россельхознадзор проверил крупный продуктовый центр на нарушение карантинных требований. В результате проверки было обнаружено, что предприятие не проводило обследование

В июне 2021 года Россельхознадзор проверил крупный продуктовый центр на нарушение карантинных требований. В результате проверки было обнаружено, что предприятие не проводило обследование складов на наличие вирусов и других вредных организмов. Раннее, в октябре, 2020 года, надзорщики уже фиксировали нарушения, но предприятие проигнорировало предписание Россельхознадзора. Теперь собственнику торгового комплекса грозят штрафы сразу по двум административным