же 7 июля температура воздуха прогреется до +29.

По прогнозам метеорологов, во Владимирскую область возвращается жара. Уже 7 июля температура воздуха прогреется до +29 градусов Цельсия.В пятницу и на выходные ожидается до +33.Порывы ветра будут достигать 2-8 метров в секунду.Атмосферное давление составит 754-757 миллиметров ртутного столба.Напомним, что в первый месяц лета аномальная жара привела к . Число владимирцев, утонувших с начала года, выросло до 22 человек. Среди них - шестеро детей.