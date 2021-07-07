же 7 июля температура воздуха прогреется до +29.
По прогнозам метеорологов, во Владимирскую область возвращается жара. Уже 7 июля температура воздуха прогреется до +29 градусов Цельсия.
В пятницу и на выходные ожидается до +33.
Порывы ветра будут достигать 2-8 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 754-757 миллиметров ртутного столба.
Напомним, что в первый месяц лета аномальная жара привела к . Число владимирцев, утонувших с начала года, выросло до 22 человек. Среди них - шестеро детей.