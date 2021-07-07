ВТБ Лизинг предлагает специальные условия по приобретению автобуса ПАЗ 3204 и его модификаций. Машины стоимостью от 3 660 000 рублей доступны в лизинг с минимальным первоначальным взносом в ..

ВТБ Лизинг предлагает специальные условия по приобретению автобуса ПАЗ 3204 и его модификаций. Машины стоимостью от 3 660 000 рублей доступны в лизинг с минимальным первоначальным взносом в размере 10% на срок до 5 лет. При этом выгода от рекомендованной розничной цены составит 7%. Предложение ограничено и действует до 30 сентября 2021 года.ПАЗ 3204 — это базовая модель семейства автобусов ПАЗ, предназначенная для работы на городских и пригородных маршрутах, а также в сегменте корпоративных перевозок. Современный дизайн, соответствие требованиям экологической безопасности и комфорта пассажиров, простота и удобство в эксплуатации удачно сочетаются с оптимальной стоимостью, минимальным сроком окупаемости и доступностью запасных частей, что делает эту модель одним из лидеров на российском рынке в своем классе. Автобус в зависимости от модификации вмещает от 17 до 25 мест, полная загрузка салона – 42-53 человека.«ПАЗ является лидером в продажах ВТБ Лизинг в категории городских автобусов. По итогам полугодия 2021 года мы передали нашим клиентам почти в пять раз больше машин этой марки, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего эти автобусы приобретают транспортные компании для организации городских и пригородных перевозок. При этом наши клиенты могут не только получить налоговые льготы, которые доступны при использовании механизма лизинга, но и скидку от производителя за счет наших партнерских отношений», - прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.