Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району выявлены 4 факта фиктивной постановки на учет четырех иностранных граждан Республики Узбекистан по месту пребывания местной жительницей в ее квартире в городе Кольчугино.

Кольчугинской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками ОМВД России по Кольчугинскому району выявлены 4 факта фиктивной постановки на учет четырех иностранных граждан Республики Узбекистан по месту пребывания местной жительницей в ее квартире в городе Кольчугино.Материалы проверки с 4 постановлениями направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении местной жительницы возбуждены уголовные дела за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, сообщила пресс-служба облпрокуратура.Его результаты находятся на контроле надзорного органа.Фото