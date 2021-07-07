Сотрудники полиции напоминают об ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

За 5 и 6 июля на территории Владимирской области сотрудниками ОГИБДД от управления транспортом отстранены 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Так в Александровском районе на 108 км автодороги «М-8-Холмогоры» произошло ДТП с участием большегруза. По предварительной информации, водитель 1976 г.р., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Даф-ХФ-105 в составе полуприцепа, допустил наезд на кучу песка, расположенную на обочине, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на металлический отбойник. В результате происшествия травмы получили водитель и двое его пассажиров.Днем ранее, 4 июля, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» остановили автомобиль Ниссан. У сотрудников полиции возникли сомнения, что находившийся за рулем 19-летний водитель трезв. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило подозрения инспекторов. Кроме того, при проверке было установлено, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, однако, вновь сел за руль, употребив спиртное.В настоящее время в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.В июне сотрудниками полиции региона зафиксировано свыше 350 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, либо отказа от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошло более 15 ДТП.7 июня сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району в деревне Большие Липки был остановлен 48-летний водитель мопеда. В ходе проверки документов госавтоинспекторы по внешним признакам установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В присутствии двух понятых нарушителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Результаты проведенного освидетельствования показали, что содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составляет 1,527 мг/л. Нарушитель был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в отдел полиции для дальнейшей проверки. Как выяснилось, ранее мужчина постановлением мирового судьи был признан виновным в совершении административного нарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.