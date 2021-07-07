При проведении работ использовал самодельный сварочный аппарат. В мировом суде рассматривают уголовное дело в отношении электромонтажника. По вине Александра Шеменева 29 июня прошлого года

При проведении работ использовал самодельный сварочный аппарат. В мировом суде рассматривают уголовное дело в отношении электромонтажника. По вине Александра Шеменева 29 июня прошлого года загорелся Владимирский театр драмы. Мужчина менял в здании проводку. Ей было уже больше 50 лет. В ходе замены рабочий нарушил требования пожарной безопасности: искры от сварочного аппарата полетели на шторы и