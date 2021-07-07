В качестве компенсации за сброшенный в пруд парка 50-летия Советской власти биотуалет дедушка одного из хулиганов-подростков подарил городу новую туалетную кабину.

В качестве компенсации за сброшенный в пруд парка 50-летия Советской власти биотуалет дедушка одного из хулиганов-подростков подарил городу новую туалетную кабину.В среднем она стоит порядка 20 тысяч рублей, сообщает"Вести" сообщали, что в парке 50-летия советской власти в Муроме подростки разгромили утиные домики на пруду. Напомним, что только в мае "Правильная охота" выпустила там две кряковых утки к уже имеющимся трём птицам - селезню и уткам. И , чтобы решить жилищный вопрос.После нападения на птичьи домики, подростки сбросили в пруд биотуалет - со всем содержимым. Это зафиксировала камера видеонаблюдения.