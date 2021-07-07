Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не оставить новые санкции Евросоюза без ответа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не оставить новые санкции Евросоюза без ответа.Во время недавнего совещания лидер пригрозил ограничить транзит транспорта через республику, если западные страны продолжат оказывать давление. "Будете объезжать Белоруссию по Северному полюсу и через Средиземное море", – подчеркнул Александр Лукашенко.На его заявление отреагировал автор телеграм-канала "Минская Семибоярщина". Он заявил, что из-за "политического авантюризма" Лукашенко над крупнейшими транзитными потоками континента нависла угроза. По его словам, глава страны больше не в состоянии просчитывать последствия от своих решений."Лукашенко теряет последние остатки политической адекватности", – говорится в сообщении.Редактор телеграм-канала отметил, что нынешний президент Белоруссии ведет себя непредсказуемо в глазах основных геополитических игроков и становится для них большой проблемой. Он добавил, что Александр Лукашенко совершил достаточно ошибок, чтобы начался "обратный отсчет" перед его уходом.Евросоюз ввел новые экономические санкции против Белоруссии в конце июня. В объединении пояснили, что пошли на такой шаг из-за серьезных нарушений прав человека в республике, репрессий в отношении журналистов и оппозиции. Александр Лукашенко в свою очередь .