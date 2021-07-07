Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности создать еще один формат переговоров по Донбассу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности создать еще один формат переговоров по Донбассу.Во время брифинга в Вильнюсе политик отметил, что в "нормандском" процессе идет пробуксовка, и потому к решению конфликта следует подключить мощных геополитических игроков. Владимир Зеленский уточнил, что это может быть еще один формат, который будет идти параллельно ныне существующему.По его мнению, важную роль в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины могут сыграть Соединенные Штаты. Зеленский выразил надежду, что мощность Вашингтона поможет положить конец войне в Донбассе. "Мне кажется, что от количества форматов качество не меняется", – добавил он.Предложение политика оценил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В комментарии News.ru специалист усомнился в успехе идеи Зеленского. За последние несколько лет со стороны Вашингтона не было энтузиазма "в отношении вхождения в этот механизм".Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений устарели и в этой связи должны быть обновлены. В середине мая стало известно о том, что Киев подготовил новый вариант решения конфликта в Донбассе. Все подробности – в .Напомним, что ситуация на юго-востоке Украины обострилась в 2014 году, когда новые власти объявили о военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Решить конфликт призваны Минские соглашения.