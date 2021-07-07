Приговор в законную силу пока не вступил.

Меленковский районный суд приговорил 34-летнюю местную жительницу, которая из ревности попыталась зарезать соперницу.Вечером 8 декабря 2021 года она отдыхала в компании пятерых знакомых. В ходе вечеринки две пьяные девушки не поделили одного из присутствовавших мужчин. В результате ссоры обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов кухонным ножом.Телесные повреждения повлекли за собой тяжкий вред здоровью. Фемида решила остудить пыл гражданки, отправив её на 2,5 года в колонию общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.