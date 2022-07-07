Они удостоены: знака «Родительская слава Земли Владимирской» и медали «За любовь и верность».

В канун Дня семьи, любви и верности во владимирском Доме Дружбы чествовали 17 заслуженных супружеских пар. Они удостоены: знака «Родительская слава Земли Владимирской» и медали «За любовь и верность».Первую почётную награду получили:«Они находят время и силы для развития каждого из своих детей, всесторонне поддерживают ребят», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.Семьи, прожившие в совместном браке более 25 лет, получили медаль «За любовь и верность:Творческим подарком участникам мероприятия стали концертные номера артистов Областного Дворца культуры и искусства.