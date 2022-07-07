Движение поездов на Замоскворецкой линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в телеграм-канале Департаменте транспорта Москвы.

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом в телеграм-канале Департаменте транспорта Москвы.Движение было приостановлено из-за деревьев, наклонившихся на наземном участке между станциями "Автозаводская" и "Орехово". Сотрудники метрополитена и МЧС оперативно очистили пути.Во время приостановки движения для пассажиров Замоскворецкой линии пустили компенсационные автобусы. Также они могли воспользоваться другими линиями подземки и Московским центральным кольцом.На столицу 7 июля обрушился "залповый ливень". Стихия повалила деревья и повредила конструкции.Последствия ливня в Москве 300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники. В комплексе городского хозяйства попросили воздержаться от пребывания на улице.