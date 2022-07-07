Гененал-полковник внутренней службы отметил важность развития исправительных центров в России.

Глава ФСИН РФ Аркадий Гостев открыл в Суздале исправительный центр для осужденных женщин. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Гененал-полковник внутренней службы отметил важность развития исправительных центров в России. Люди проживают на территории предприятий и работают наравне с обычными гражданами, что способствует их социализации.Проведена работа по увеличению лимита наполнения до 100 человек. Построены общежития, созданы благоприятные условия для проживания.Заключённые работают подсобными рабочими, в обязанности которых входит благоустройство туристического комплекса, уборка помещений, мойка посуды, стирка белья. Средняя зарплата - 30 тысяч рублей. После церемонии открытия гости осмотрели территорию комплекса.Всего во Владимирской области появилось уже четыре таких учреждения. Они открыты на базе предприятий 33-го региона. Около 200 человек трудятся на производственных мощностях промышленного сектора и хозяйственной отрасли.