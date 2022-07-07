В списке погибших - трое детей.

Во Владимирской области с начала купального сезона , в том числе – трое детей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Часто владимирцы заходят в воду в неприспособленных местах, которые даже нельзя назвать «дикими пляжами». Так, 10 июня на техническом водоёме в Собинке погиб молодой человек, а 29 июня в карьере у посёлка Крутец утонул мужчина 1990 года рождения.Ещё один фактор, который предшествовал трагическому исходу – пьяное состояние отдыхающих. Последний такой случай произошёл в Селивановском районе, где 51-летний мужчина на берегу отмечал свой день рождения, а потом погиб в водоёме.Беда не обходит стороной и подростков: 16 и 17 июня произошли в Вязниках на реке Клязьме погибли два мальчика 2012 и 2008 годов рождения. А 1 июля в противопожарном пруду в деревне Одерихино«Ребята с друзьями купались самостоятельно, без контроля взрослых», - подчеркнули в ведомстве.МЧС призывает родителей контролировать отдых своих детей, как можно чаще проводить разъяснительные беседы и учить ребят плавать.«Взрослым стоит помнить о том, что купание в состоянии опьянения, а также при плохом самочувствии смертельно опасно для здоровья», - резюмировали в МЧС.