Общая готовность объекта на 243-м км составляет 45%

МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®.Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети.В этом году Ookla впервые представила исследование о качестве покрытия мобильных сетей российских операторов. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств по всей территории страны.В исследовании скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с. В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 Мбит/с, в Санкт-Петербурге — 23,49 Мбит/с, Новосибирске — 26,30 Мбит/с, Ростове-на-Дону — 30,52 Мбит/с, Хабаровске — 24,80 Мбит/с, Казани — 24,08 Мбит/с, Челябинске — 26,17 Мбит/с.«МегаФон традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили её клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.МегаФон продолжает реализацию масштабной программы по развитию сети. В течение прошлого года компания работала как над модернизацией существующей инфраструктуры, так и над расширением покрытия, в том числе в сельской местности, труднодоступных районах, а также внутри зданий в городской черте.Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в городах Владимирской области. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в столице региона на 9,8% – до 25,35 Мбит/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Коврове скорость мобильного интернета составила 26,51 Мбит/с, в Александрове – 21,21 Мбит/с.МегаФон продемонстрировал высокие показатели по результатам более 4 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Компания укрепила лидирующую позицию благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал более 300 объектов связи.