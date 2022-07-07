Рената Литвинова поделилась с поклонниками свежим фото.

Рената Литвинова поделилась с поклонниками свежим фото.Как только началась спецоперация на Украине, некоторые деятели искусства сбежали из России. Например, так поступила актриса Рената Литвинова. Весной она публиковала фото из Парижа, дав понять, что проводит время в компании своей давней подруги – рок-певицы Земфиры.Недавно Литвинова появилась на модном показе грузинского дизайнера Демны Гвасалии в столице Франции. Там артистка встретила женщину, к которой питает особые чувства. Она перестала скрывать это, сделав публикацию в популярной социальной сети. "Моя любимая актриса — Николь Кидман", – написала Рената, прикрепив совместное фото с голливудской звездой-ровесницей.Интернет-пользователи были поражены тем, насколько высокой является Кидман, ведь рост Литвиновой 172 сантиметра. "Я думал, Николь маленькая", "Рената такая маленькая и миниатюрная по сравнению с Николь. А по фильмам казалось, что они одинаковые по росту", "Вы на ее фоне настоящая дюймовочка!", – написали поклонники.Ранее "Дни.ру" , что стало с единственной дочерью Ренаты Литвиновой. Наследница артистки с детства живет в Европе и посвящает матери татуировки.