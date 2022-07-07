Владимирский областной суд закончил судебное разбирательство по уголовному делу иностранного гражданина, который обвиняется в производстве наркотиков в особо крупном размере. По
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2022-muzhchine-kotoryj-proizvyol-poltonny-narkotikov-grozit-16-let-kolonii.html" target="_blank">Мужчине, который произвёл полтонны наркотиков, грозит 16 лет колонии</a> - Владимирский областной суд закончил судебное разбирательство по уголовному делу иностранного гражданина, который обвиняется в производстве наркотиков в особо крупном размере. По
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2022-muzhchine-kotoryj-proizvyol-poltonny-narkotikov-grozit-16-let-kolonii.html]Мужчине, который произвёл полтонны наркотиков, грозит 16 лет колонии[/url] - Владимирский областной суд закончил судебное разбирательство по уголовному делу иностранного гражданина, который обвиняется в производстве наркотиков в особо крупном размере. По