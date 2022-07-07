Владимирский областной суд закончил судебное разбирательство по уголовному делу иностранного гражданина, который обвиняется в производстве наркотиков в особо крупном размере. По

Владимирский областной суд закончил судебное разбирательство по уголовному делу иностранного гражданина, который обвиняется в производстве наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, год назад мужчина вместе с двумя другими участниками преступной группы в городе Карабаново производил раствор наркотических смесей. Запрещённые вещества группировка планировала продать. Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ФСБ. Наркотики изъяты. Общая