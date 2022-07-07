После модернизации бывшего завода Renault появились первые разработки четырех моделей кроссовера и одной модели седана, которые будут выпускаться под маркой Москвич. Об этом сообщают . До ..

После модернизации бывшего завода Renault появились первые разработки четырех моделей кроссовера и одной модели седана, которые будут выпускаться под маркой "Москвич". Об этом сообщают .До конца 2022 года автомобилестроители планируют собрать около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. А в 2023-м с конвейера завода сойдут первые электрокары. Как пишет , правительство Москвы и ПАО "Камаз" заключили соглашение о сотрудничестве.