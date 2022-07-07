В Москве ликвидируют последствия залпового ливня. В городе есть упавшие деревья и поврежденные конструкции.

В Москве ликвидируют последствия "залпового" ливня. В городе есть упавшие деревья и поврежденные конструкции."Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – сообщает комплекса городского хозяйства Москвы.Для скорейшего пропуска осадков в водосточную сеть на улицах столицы работают 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", а также бригады и техника коммунальных и инженерных компаний.В парках и других общественных местах москвичей дополнительно информируют о неблагоприятной погоде. В комплексе городского хозяйства попросили воздержаться от пребывания на улице.Ранее власти Москвы предупредили горожан о шквалистом ветре до 23 м/с и сильных ливнях вечером в четверг.