В ведомстве назвали пять причин, чтобы не использовать объекты благоустройства не по назначению.

Владимирский Роспотребнадзор напоминает о причинах, по которым лучше не купаться в фонтанах.Фонтан, прежде всего, это элемент благоустройства и не предназначен для купания. Объект может быть небезопасен для человека.Вода в чаше не очищается и не обеззараживается. Высокая температура воздуха способствует размножению бактерий.«Купание может обернуться острой кишечной, респираторной, энтеровирусной и ротавирусной инфекциями, конъюктивитами, а также вирусным гепатитом А», - уточнили в пресс-службе ведомства.Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, ведь к фонтанам подключены различные коммуникации и подсветки.