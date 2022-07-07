Жителей деревни Литвиново Кольчугинского района возмутила незаконная пристань для гидроскутеров и катамаранов в акватории реки Пекши. Прокуратура потребовала демонтировать самовольный

Жителей деревни Литвиново Кольчугинского района возмутила незаконная пристань для гидроскутеров и катамаранов в акватории реки Пекши. Прокуратура потребовала демонтировать самовольный понтон. По информации пресс-службы прокуратуры, на берегу Пекши местный житель организовал незаконную пристань для катеров, водных велосипедов и других плавающих средств. Жители возмутились и обратились в прокуратуру. После проверки, прокуроры приготовили иск об обязании гражданина