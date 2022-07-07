В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ученого этнографа Юрия Кнорозова. Как пишет , в честь юбилея в Северной столице собираются установить памятную доску. По данным телеканала , ..

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ученого этнографа Юрия Кнорозова. Как пишет , в честь юбилея в Северной столице собираются установить памятную доску.По данным телеканала , табличку установят на здании музея этнографии в Таможенном переулке. Установка запланирована на 19 ноября 2022 года."Со временем появятся мемориальные доски другим выдающимся ученым, чья жизнь и деятельность были связаны с Кунсткамерой и МА", – цитирует сотрудников музея .