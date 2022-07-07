Добавим, что по результатам исследований консервы «Расцвет» Владимирского консервного завода признаны высококачественными.

Специалисты Роскачества выявили личинки нематод в трёх видах рыбных консерв, представленных во владимирских супермаркетах. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.В каждой банке найдено от четырёх до девяти экземпляров паразитов. Опасными признаны консервы из горбуши и нерки производства компаний «Морские традиции» (Подмосковье), «Балт-Фиш Плюс» (Псковская область) и «Восток Продукт» (Приморский край).Эксперты добавляют, что практически вся морская рыба заражена паразитами, а производители не всегда могут увидеть в ней личинки. При этом личинки, которые погибли в результате термообработки, не представляют опасности для здоровья человека.Добавим, что по результатам исследований консервы «Расцвет» Владимирского консервного завода признаны высококачественными.