10 человек погибли на водоемах Владимирской области с начала купального сезона. Среди утонувших – 3 ребенка, 7 июля сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Последний утонувший – 51-летний

10 человек погибли на водоемах Владимирской области с начала купального сезона. Среди утонувших – 3 ребенка, 7 июля сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Последний утонувший – 51-летний мужчина, отмечавший день рождения у противопожарного пруда в Селивановском районе. Днем ранее Следком возбудил уголовное дело по факту утопления двух пенсионеров в селе Поелово Юрьев-Польского района. «Жаркая погода