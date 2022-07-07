ГАЗ врезался в столб.

Во Владимире в ДТП на улице Горького пострадали шесть человек. Машина аварийной службы врезалась в столб.Очевидцы сообщили, что у водителя отказали тормоза. Автомобиль выехал с дороги и едва не снёс опору ЛЭП.В пресс-службе УМВД по Владимирской области уточнили, что авария произошла между 13 и 14 часами у дома №55. В результате столкновения пострадали водитель «ГАЗа» и пять пассажиров. Все были госпитализированы в больницу с различными травмами. Погибших нет.Проводится проверка. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.