Продолжается прием заявлений в первый класс. Как предполагают в мэрии Владимира, в этом учебном году в образовательные учреждения придут более 4 тысяч первоклассников. До 30 июня

Продолжается прием заявлений в первый класс. Как предполагают в мэрии Владимира, в этом учебном году в образовательные учреждения придут более 4 тысяч первоклассников. До 30 июня проходила запись детей в школы по месту прописки. За этот период было подано почти три с половиной тысячи заявлений. С 6 июля стартовал прием заявлений для тех будущих первоклассников,