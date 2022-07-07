Власти столицы продолжат оказывать поддержку креативной индустрии, заявил мэр Сергей Собянин. На новые вызовы город ответил свежими форматами работы, сказал он.

Власти столицы продолжат оказывать поддержку креативной индустрии, заявил мэр Сергей Собянин. На новые вызовы город ответил свежими форматами работы, сказал он."Огромное вам спасибо за то, что вы прикладываете свое умение, профессионализм, свое сердце в создание таких уникальных проектов, которые двигают нашу креативную индустрию, не только креативную, но и промышленность, производство, товарооборот и потребление", – обратился градоначальник к представителям креативной индустрии Москвы.Собянин подчеркнул, что без креативных услуг невозможно представить современный город и страну. Мэр пообещал продолжать поддерживать креативную индустрию. Для преодоления ограничений необходимы свежие форматы работы, указал градоначальник.Он напомнил, что Москва уже начала поддерживать киноиндустрию. Столичные сети кинотеатров получили гранты на продвижение и прокат российских картин. Это мотивирует прокатчиков демонстрировать отечественное кино, отметил мэр.Также он напомнил о создании системы креативных технопарков в Москве. Заявки подали около пяти площадок, уточнил Собянин.В столице насчитывается около 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативной индустрии. Их общая выручка – более четырех триллионов рублей. В отрасли занято свыше 453 тысяч человек.В Москве в Парке Горького с 7 по 10 июля . Она собрала фотографов, архитекторов, ювелиров, дизайнеров, художников и других представителей отрасли.На креативной неделе столица представит площадку Created in Moscow. Она станет основной на фестивале. Запланировано более 40 мероприятий – лекции, мастер-классы, кинопоказы, паблик-токи.