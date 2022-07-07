М.А. Волков и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном порядке.

Владимирский областной суд оставил в силе приговор по делу о взрыве на Октябрьском рынке в Коврове. Напомним, что ревнивец, взорвавший себя и окружающих осенью 2020 года, приговорён к длительному сроку заключения. Мужчину обвиняли в покушении на убийство, незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.На приусадебном участке он нашёл ручную осколочную гранату. Решив, что устройство ему ещё пригодиться, ковровчанин спрятал его в землю. В тайнике граната пролежала около 10 лет.Утром 1 ноября 2020 года 43-летний злоумышленник захотел выяснить отношения со своей возлюбленной и пришёл в ТЦ. Общение не задалось. В ходе ссоры с одним из мужчин прогремел взрыв. Пострадали три человека, среди которых была случайная покупательница.По ходатайству следователя обвиняемого под стражу. Вину в совершенном преступлении он не признал. Летом 2021 года уголовное дело передали в суд для рассмотрения. В последнем слове мужчина сказал, что не собирался никого убивать, а планировал лишь напугать бывшую сожительницу. В результате житель Коврова получил 11 лет «строгача» и 500 тысяч рублей штрафа.М.А. Волков и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном порядке. Защитник просил переквалифицировать действия на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а по статье о хранении оружия – оправдать.Судебная коллегия оснований для удовлетворения жалоб не усмотрела. Приговор коллег первой инстанции признан законным, обоснованным и справедливым.