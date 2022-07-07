Фотографы, архитекторы, ювелиры, дизайнеры, художники, библиотекари и многие другие – всех их объединит Российская неделя креативных индустрий. Мероприятие пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького.

Фотографы, архитекторы, ювелиры, дизайнеры, художники, библиотекари и многие другие – всех их объединит Российская неделя креативных индустрий. Мероприятие пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького.На неделе креативных индустрий столица представит площадку Created in Moscow. Она станет основной на фестивале.Посетителей ждет 10 зон активностей. Программа фестиваля будет интересна как профессионалам креативных индустрий, так и всем остальным.Заммэра столицы Наталья Сергунина уточнила, что в московскую программу креативной недели вошло более 40 мероприятий. Это лекции, мастер-классы, кинопоказы, паблик-токи."Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов. В прошлом году творческое пространство Created in Moscow посетили три тысячи человек", – рассказала Сергунина.В шатре будут проходить лекции, мастер-классы и паблик-токи. В вечернее время лекторий станет открытым кинотеатром, где будут демонстрировать новинки анимации.В экспозиции шатра представлено 10 креативных индустрий. Там расположено четыре марафона металекций и шесть индустриальных зон, включая игровую, артвыставку, зону граффити, NFT-галерею.Запланирована обширная деловая программа. Специалисты обсудят актуальные вопросы индустрии в ходе 14 дискуссий и девяти воркшопов. Эксперты будут искать новые подходы в бизнес-процессах, рассмотрят возможности использования инновационных разработок.Тематикой шатра и всей недели станут культурные коды. Первый день деловой программы посвящен дизайн-решениям для промышленности. Затем специалисты обсудят современные образовательные программы, культурные институции.Всего в рамках Российской недели креативных индустрий запланировано более 300 мероприятий. Ожидается, что их посетят более 250 тысяч человек, а еще 10 миллионов будут наблюдать за событиями онлайн.В Москве действует более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий, на них занято 453 тысячи человек. Выручка предприятий превышает четыре триллиона рублей – это 6,3% валового регионального продукта столицы.