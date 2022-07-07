8 июля страна отпразднует День семьи, любви и верности. В этот день нельзя будет приобрести алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Отметим, что это ограничение не

8 июля страна отпразднует День семьи, любви и верности. В этот день нельзя будет приобрести алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Отметим, что это ограничение не распространяется на розничную продажу спиртных напитков в ресторанах, кафе и других организациях общественного питания. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!