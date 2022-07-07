В акватории реки Пекша без разрешения сооружён причал, используемый для стоянки маломерных судов, купания и размещения плавсредств.

В Кольчугинском районе снесут незаконную пристань-понтон. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Во время личного приема жители деревни Литвиново пожаловались прокурору Владимирской области Владиславу Малкину на нарушения водного кодекса.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в акватории реки Пекша сооружён причал, используемый для стоянки маломерных судов и купания. На воде обустроено место для размещения катера, гидроцикла и двух плавсредств. При этом у владельца сооружения отсутствовали разрешительные документы.Мужчину обязали демонтировать объект. Устранение нарушений находится на контроле.