Фигурант не признаёт свою вину.

В Муроме по обвинению в перед судом предстанет заместитель директора школы №16, на которого по материалам прокурорской проверки возбуждено дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Напомним, 28 февраля с крыши учреждения на пенсионерку 1946 года рождения . Здоровью 76-летней бабушки причинён тяжкий вред. Пострадавшая госпитализирована в больницу. Позднее она скончалась.Выявлено, что с 5 по 28 февраля расчистка кровли учреждения не проводилась. Проход по улице Льва Толстого вдоль здания учебного заведения не был ограничен сигнальными лентами.Вину в совершенном преступлении заместитель директора учреждения не признал.Следователем собрана достаточная доказательственная база. Дело передано в городской суд для рассмотрения.