В России появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", применяемый для лечения СМА.

В России официально появился самый дорогой в мире препарат "Золгенсма", который нужен для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), сообщил журналистам оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий."Первые упаковки "Золгенсма" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы "Честный знак". Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", — говорится в релизе.Спинальная мышечная атрофия — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существуют только три препарата против нее. Один из них — "Золгенсма", его выпускает швейцарская компания Novartis. Для лечения ребенка достаточно одного укола, но стоимость дозы превышает два миллиона долларов.