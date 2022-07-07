Владимирцев предупредили о рисках подхватить гепатит при купании в фонтанах. Роспотребнадзор рассказал о 5 причинах, почему купаться в фонтане вредно для здоровья. Сейчас, во время сильной

Владимирцев предупредили о рисках подхватить гепатит при купании в фонтанах. Роспотребнадзор рассказал о 5 причинах, почему купаться в фонтане вредно для здоровья. Сейчас, во время сильной жары, эта памятка особенно актуальна. Нередко дети, да и некоторые взрослые, решаются охладиться в городских фонтанах. Но насколько это безопасно? Юлия Каркаваниди, представитель регионального Роспотребнадзора Вода в фонтанах не