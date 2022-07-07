Об этом в соцсетях рассказал врио губернатора Александр Авдеев, посетивший разрушенный город.

Владимирская область направит в Мариуполь помощь в виде коммунальной техники. Об этом в соцсетях рассказал врио губернатора Александр Авдеев, посетивший разрушенный город.«Мы объехали несколько районов. Совсем недавно здесь проживало почти 500 тысяч человек. Сейчас – около 180 тысяч. Разрушена треть жилых домов, уничтожены многие социальные объекты. Жители ютятся в руинах. Они рассказывают, как пережили трёхмесячную блокаду в подвалах. Горожане брали воду из батарей и варили на ней тушёнку по шесть раз – пили такой бульон», - поделился впечатлениями глава региона.Он добавил, что в городе потихоньку восстанавливают инфраструктуру. Владимирская область доставит в Мариуполь коммунальную технику.