Участники развернули 15-метровый флаг РФ. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Во Владимире в сквере «Патриот» состоялся митинг в поддержку СВО. Его организовала «Молодая гвардия». Участие в мероприятии приняли общественники, спортсмены, представители сферы культуры, ветераны из «Боевого братства». Всего - около 500 человек.Руководитель регионального штаба «МГЕР» Павел Кутузов в своем выступлении напомнил, что волонтёры организации были первыми, кто приехал в Мариуполь помочь жителям справиться с гуманитарной катастрофой. Он поблагодарил всех, кто приносил вещи и продукты питания в центры сбора помощи для дальнейшей отправки на Донбасс.Участники развернули 15-метровый флаг РФ. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.