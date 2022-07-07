По данным Роспотребнадзора на территории региона за прошедшую неделю клещи покусали 108 человек, среди них 21 ребенок. Всего с марта в больницы обратились 1300 человек, из них более 300 – дети.

По данным Роспотребнадзора на территории региона за прошедшую неделю клещи покусали 108 человек, среди них 21 ребенок. Всего с марта в больницы обратились 1300 человек, из них более 300 – дети. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Роспотребнадзор напоминает, что при обнаружении укуса клеща необходимо обратиться в больницу. Если такой возможности нет, снимать клеща