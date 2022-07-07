Работы ведутся на трёх объектах, которые служат единственным средством транспортной доступности малых сел и деревень.

Во Владимирской области ремонтируют аварийные мосты. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».Работы ведутся на трёх объектах, которые служат единственным средством транспортной доступности малых сел и деревень.На путепроводе через реку Бачевка началась разборка полотна по одной полосе движения. На трассе Александров – Бакино – Мячково – Новоселка – «Колокша – Верхние Дворики» установлены знаки, регулирующие проезд машин.На объекте через реку Пыжовик в Вязниковском районе также организовано движение по одной полосе. Сейчас на участке разобрана левая сторона моста, забетонированы насадки береговых и промежуточных опор, смонтированы плиты пролётных строений. Для 600 жителей деревень Юрышки, Осинки, Охлопково, Шустово мост - это единственная возможность доехать до районного центра и попасть во Владимир.На мостовом переходе через реку Рпень в Суздальском районе также разобрана одна сторона. Дорожники армируют опоры сооружения.Восстановить конструкции планируется до конца осени.