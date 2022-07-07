Природоохранная прокуратура проверила перевозной зоопарк и выявила нарушения ветеринарного законодательства.

Во Владимирской области контактный зоопарк оштрафовали на 33 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.Владимирская природоохранная прокуратура проверила перевозной зоопарк и выявила нарушения ветеринарного законодательства. Россельхознадзор обязал бизнесмена заплатить государству 33 тысячи рублей.Однако предприниматель проигнорировал требование надзорного ведомства. На него завели административное дело. Уже в Белгородской области ему удвоили сумму санкций.