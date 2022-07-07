Гостей ждут не только лекции и семинары, но и знакомство с практической деятельностью учреждений.

Педагоги из Донецкой Народной Республики повышают квалификацию во Владимирской области. Об этом рассказали в департаменте образования.В регион приехали учителя из Докучаевска, 16 человек. Они преподают в начальных классах, биологию, технологию, физику, географию. Вместе с коллегами приехали психологи и методисты. Гостей ждут не только лекции и семинары, но и знакомство с практической деятельностью учреждений.Делегация побывала во владимирском детском технопарке «Кванториум-33». Он уже стал стажировочной площадкой для владимирских педагогов. Эффективность обучения по современным методикам и программам допобразования, а также влияние на общую успеваемость детей в школе – доказана.«Мы благодарны за полученный опыт. Ваши горящие глаза, творчество, инициатива – они заряжают и нас. Скоро и мы будем готовы осваивать и внедрять инновационные образовательные технологии», - поделилась впечатлениями методист отдела образования города Докучаевска Вита Бездольная.