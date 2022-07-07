С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152332 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 июля выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Ковровском, Александровском, Суздальском, Собинском, Киржачском районах и ЗАТО Радужный, а также 4 - в Гусь-Хрустальном районе.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152332 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41420 заболевших во Владимире, 17958 - в Ковровском районе и 16818 - в округе Муром.За сутки от ковида выздоровело 10 человек, всего - 148 580. В больницы региона госпитализировали 6 больных. Всего за период пандемии скончалось 3 488 владимирцев.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.