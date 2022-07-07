С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152332 владимирцев.

Во Владимирской области на 7 июля выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.За сутки от ковида выздоровело 10 человек, всего - 148 580. В больницы региона госпитализировали 6 больных. Всего за период пандемии скончалось 3 488 владимирцев.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152332 владимирцев.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.