На большом экране картины показывают с 7 июля.

Во владимирском «Киномаксе» начнут показывать пиратские фильмы. Об этом владельцы кинотеатра сообщили своим постоянным клиентам по электронной почте.На большом экране картины показывают с 7 июля. Организацией просмотра займётся сторонняя фирма, которая арендует помещения. Зрителей заманивают прокатом фэнтэзи «Доктор Стрендж в мультивселенной безумия», а также детскими мультфильмами.Напомним, что с 1 марта западные кинокомпании приостановили официальный выпуск своих фильмов на территории России. Причина - санкции и СВО на Украине.В новых условиях владельцы кинотеатров сообщают о резком падении выручки. А собственники владимирского «РусьКино» вовсе выставили половину объекта на продажу.