Утром 7 июля водитель грузового автомобиля спровоцировал в Гусь-Хрустальном районе ДТП, в котором погиб 54-летний водитель «Нивы». Пассажирку ВАЗа с травмами доставили в больницу.

Утром 7 июля водитель грузового автомобиля спровоцировал в Гусь-Хрустальном районе ДТП, в котором погиб 54-летний водитель «Нивы». Пассажирку ВАЗа с травмами доставили в больницу. Смертельная авария произошла 7 июля около 6:25 на 380-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель большегруза «Скания», не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в