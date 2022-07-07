Пассажирка «Нивы» госпитализирована в больницу.

В Гусь-Хрустальном районе на трассе «Золотое кольцо» «Нива» угодила под фуру. Водитель легковушки погиб на месте автокатастрофы.В пресс-службе УМВД по Владимирской области уточнили, что авария произошла рано утром на 380-ом километре Р-132. Грузовик, за рулём которого сидел 38-летний мужчина, на повороте врезался в отечественное авто. Обе машины угодили в кювет. Пассажирка «Нивы» госпитализирована в больницу, 54-летний водитель скончался. Водитель большегруза не пострадал.Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.